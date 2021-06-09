Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 9 июня: 4 430,0400 руб/1 г золота и 64,8900/1 г серебра ЦБ РФ с 9 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 430,0400 руб.

1 грамм серебра - 64,8900 руб.

1 грамм платины - 2 734,7500 руб.

1 грамм палладия - 6 588,6899 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 17,1401 р. (0,39%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2200 р. (0,34%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,1399 р. (0,11%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 75,0400 р. (1,13%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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