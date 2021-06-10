ИАЦ «Альпари»: Рубль сохраняет «бычий» тренд против доллара

В среду, 9 июня, по итогам торгов рубль укрепился к иностранным валютам. Пара доллар/рубль повысилась на 0,01%, до 72,30 руб., евро/рубль — на 0,06%, до 88,08 руб. Пара фунт/рубль упала на 1,04%, до 102,06 руб.

В ходе европейской сессии курс доллара снижался до 71,98 руб. «Бычий» импульс нацвалюте придали повышение нефтяных котировок и общее ослабление доллара США на глобальном валютном рынке.

К закрытию вечерней сессии рубль растерял очки против доллара и евро, сохранив прибыль против британского фунта. Индекс доллара резко сменил направление на американской сессии на фоне роста доходности 10-летних казначейских облигаций США перед важными событиями. Из-за укрепления доллара покупатели в нефти стали фиксировать прибыль.

В четверг в США выйдет отчёт с данными по потребительским ценам (CPI). Он должен прояснить, когда ФРС США начнёт отказываться от стимулов и ужесточать денежно-кредитную политику. Европейский центральный банк объявит о своих политических решениях.

В четверг, 10 июня, на торгах в Азии нефть стоит $71,64 (-0,50%). С открытия утренней сессии рубль проигнорировал снижение нефтяных котировок. Несмотря на повышение индекса доллара и коррекцию по нефти, по доллару сохраняется «медвежий» тренд с целью 70,50 руб. Как выйдет отчёт по инфляции в США, участники рынка опять переключат внимание на встречу Владимира Путина и Джозефа Байдена, а также заседание ЦБ РФ, на котором ожидается повышение ключевой ставки.

Фондовый рынок

В среду российские индексы закрылись ростом. Индекс МосБиржи повысился на 0,94%, до 3843,28 пункта, обновив исторический максимум. Индекс РТС поднялся на 1,10%, до 1674,75 пункта. Индекс РТС прибавил больше на росте нефтяных котировок и укрепления рубля.

Настораживает оптимизм участников рынка, проигнорировавших разворот индекса доллара с 89,30 до 90,17. Нефть отступила к уровню $71,79 с достигнутого максимума $72,84 за баррель. Пара доллар/рубль вернулась к уровню 72,39. Фиксинг начался неожиданно для всех в преддверии выхода отчета CPI в США. Для российского рынка ключевым событием выступит заседание ЦБ РФ. Повышение ключевой ставки имеет негативную реакцию и в долгосрочном плане приводит к давлению на котировки акций компаний. На сегодня ситуация неопределённая. Индексы могут как подняться по итогам дня, так и снизиться.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»