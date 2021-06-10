«Фридом Финанс»: Рубль на максимуме за 11 месяцев

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была разнонаправленной. При этом индекс Московской биржи сумел обновить максимум. Лидерами роста стали акции Segezha Group (+3,70%) на новости о покупке бумаг компании ее руководителем. Корректировались после ралли акции «Лензолота» (-9,88%) на ожиданиях по цене размещения. Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 72.

Рубль демонстрирует максимальное укрепление за 11 месяцев. Основным фактором, поддерживающим российскую национальную валюту, является рост нефтяных котировок. Цена на фьючерсный контракт с расчетами в июле достигала $72,80 за баррель. Запасы нефти в США продолжают сокращаться: свежая статистика показала снижение на 5 млн баррелей. Saudi Aramco повышает стоимость поставок в Азию, что отчасти может быть обусловлено ростом инфляции в Саудовской Аравии.

Отметка 72 в паре USD/RUB пока осталась не пробита. Но если это произойдет, не исключено кратковременное резкое движение вниз на фоне закрытия маржин-колов. Дальнейшему укреплению рубля может способствовать прогноз ЦБ по темпам роста цен после заседания в пятницу. Несмотря на инфляцию, инвесторы сохраняют интерес к ОФЗ: объем размещений 9 июня превысил 80 млрд руб. Базовый сценарий предполагает снижение инфляции к 5% или чуть ниже в конце года, хотя сейчас вероятность такого развития событий заметно снизилась.

NordGold возвращается. Крупная золотодобывающая компания получила листинг на Московской бирже, что, вероятнее всего, свидетельствует о подготовке к началу публичного обращения. Оценка компании пока не известна. По некоторым данным СМИ, ее капитализация может превысить $5 млрд на старте торгов. При этом на момент делистинга NordGold оценивалась примерно в $1,5 млрд. По нашему мнению, спрос на акции золотодобытчика будет высоким и они войдут в топ-30 наиболее торгуемых бумаг.

Ожидаем смешанную динамику. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 72,00–73,00. Ориентир по индексу Московской биржи: коридор 3780–3830 пунктов.