Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 15 июня: 4 360,1001 руб/1 г золота и 64,8500/1 г серебра ЦБ РФ с 12 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 360,1001 руб.

1 грамм серебра - 64,8500 руб.

1 грамм платины - 2 664,0601 руб.

1 грамм палладия - 6 381,3101 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 8,4000 р. (0,19%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,6500 р. (1,01%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 15,5700 р. (0,59%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 32,1602 р. (0,50%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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