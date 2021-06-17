ПСБ: Рубль подешевел к доллару на фоне новых прогнозов ФРС по базовой ставке

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

Вчера большую часть дня рубль укреплялся и показывал лучшую динамику среди ЕМ. Оптимизм в отношении рубля поддерживал рост цен на нефть и ожидания улучшения дипломатических отношений США – Россия после личной встречи президентов. Однако в вечернюю сессию рубль подешевел до 72,7 за доллар (-0,5%). Давление на рубль и валюты ЕМ оказал пересмотр прогнозов ФРС по ставке. Обновленный прогноз предполагает повышение ставки на 50 б.п. в 2023 г., тогда как на предыдущем заседании большинство голосовало за неизменность ставки как минимум до 2024 г. Джером Пауэлл сообщил, что представители ФРС на июньском заседании начали обсуждать возможное сокращение программы выкупа активов. Ожидаемое ужесточение монетарной политики США способствовало укреплению доллара по отношению к валютам развитых и развивающихся стран. Евро подешевел на 1,1%, британский фунт – на 0,7%, валюты Мексики и ЮАР – на 1,8%, турецкая лира – на 0,6%. Курс рубля по отношению к евро вчера укрепился до 87,1 (+0,5%), отыгрывая снижение геополитической премии.

Учитывая внешний фон, сегодня для рубля актуальным видим диапазон 72,0 – 73,0 за доллар.

Перед объявлением итогов заседания ФРС рынок рублевых облигаций торговался в боковике. Локальные гособлигации развивающихся стран также показывали преимущественно нейтральную динамику.

Минфин РФ вчера на аукционе продал новые 10-летние облигации серии 26239 на 24,1 млрд руб. Доходность по цене отсечения составила 7,31% годовых, что содержит премию 6 б.п. к доходности обращающегося аналогичного по срочности выпуска ОФЗ 26235. Спрос на бумагу составил 44,9 млрд руб. Минфин планировал разместить новые гособлигации на 30 млрд руб., но не стал удовлетворять заявки с премией более 6 б.п. В пользу такой тактики выступает низкая потребность Правительства в заимствованиях. За январь-май федеральный бюджет исполнен с профицитом 312 млрд. руб. При этом Минфин уже разместил с начала года ОФЗ на 1,6 трлн руб.

Сегодня ожидаем, что кривая доходности ОФЗ может сместиться вверх на 5 – 10 б.п. Намерение американского Центробанка начать ужесточение монетарной политики оказалось сюрпризом для рынка. Доходности UST-10 вчера ночью выросла сразу на 10 б.п. Сегодня инвесторы в российские облигации будут отыгрывать вчерашние новости от ФРС.

ПАО "Промсвязьбанк"