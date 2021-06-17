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Курсы валют ЦБ РФ на 17 июня: 72,0323 руб/доллар США и 87,3536 руб/евро

ЦБ РФ с 17 июня установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 72,0323 руб.
  • 1 евро - 87,3536 руб.
  • 10 китайских юаней - 112,5890 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,2005 р. (0,28%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1426 р. (0,16%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,3970 р. (0,35%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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