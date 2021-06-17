Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 17 июня: 4 303,1602 руб/1 г золота и 64,1700/1 г серебра ЦБ РФ с 17 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 303,1602 руб.

1 грамм серебра - 64,1700 руб.

1 грамм платины - 2 665,5901 руб.

1 грамм палладия - 6 394,1699 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,3000 р. (0,03%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3700 р. (0,58%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 8,7501 р. (0,33%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 38,5802 р. (0,61%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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