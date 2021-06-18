ПСБ: Рубль с начала недели в топ-5 валют ЕМ

Рубль с начала недели в топ-5 валют ЕМ.

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В четверг доллар продолжил укрепление к большинству валют, отыгрывая итоги прошедшего в среду заседания ФРС и ожидания более раннего ужесточения монетарной политики США. Индекс валют MSCI ЕМ снизился на 0,7%, евро подешевел на 0,7%, британский фунт – на 0,5%. Несмотря на негативный внешний фон рубль вчера подорожал до 72,3 за доллар (+0,4%). Укрепление к евро было еще более сильным: +1,1% (до 86,2). С начала этой недели рубль показывает большую устойчивость к подорожанию доллара по сравнению с большинством ЕМ. Оптимизм в отношении рубля мы связываем с позитивной оценкой инвесторами итогов встречи президентов США и России 16 июня.

Сегодня с утра нефть дешевеет до 72,5 долл. за баррель Brent. Вместе с ослаблением спроса на валюты ЕМ после заседания ФРС это может оказать умеренное давление на рубль. В то же время приближение налогового периода и продажа валюты экспортерами будет оказывать поддержку рублю. Сегодня ждем, что российская валюта останется в диапазоне 72,0 – 73,0 за доллар.

По итогам торгов в четверг доходность 10-летних ОФЗ 26235 снизилась до 7,17% годовых (-5 б.п.). Рост цен длинных ОФЗ мы связываем со снижением геополитических рисков после саммита США-Россия, а также ожиданиями снижения инфляции в среднесрочной перспективе благодаря жесткой монетарной политике ЦБР. Укрепление рубля вместе с положительной реальной доходностью длинных ОФЗ обуславливает привлекательность российских гособлигаций.

Доходность UST-10 вчера снизилась до 1,5% (-8 б.п.). Инвесторы посчитали, что готовность ФРС к более раннему повышению базовой ставки и сокращение программы выкупа облигаций позволят замедлить инфляцию. Снижение доходности UST-10 также выступает позитивным фактором для длинных ОФЗ.

1-летние ОФЗ 26209 вчера выросли в доходности до 6,28% (+6 б.п.), отыгрывая ожидания повышения ключевой ставки ЦБР на заседаниях в июле и сентябре.

Сегодня ожидаем, что рублевые облигации будут торговаться вблизи достигнутых уровней.

ПАО "Промсвязьбанк"