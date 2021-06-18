ИАЦ «Альпари»: Налоговый период сглаживает негативные факторы для рубля

В четверг, 17 июня, торги по рублевым парам завершились снижением. Пара доллар/рубль просела на 0,33%, до 72,32 руб., евро/рубль — на 1,10%, до 86,15 руб., фунт/рубль — на 0,77%, до 100,83 руб.

Рубль вышел в плюс с открытия утренней сессии и торговался в положительной области до закрытия торгов. Ему даже не помешали укрепиться дорожающий доллар и снижение цен на нефть на американской сессии. Трейдеры и инвесторы отыгрывали уменьшение геополитических рисков вокруг России по итогам встречи двух президентов России и США. Президент России Владимир Путин позитивно оценил встречу с Джозефом Байденом.

Рубль заметно укрепил свои позиции против единой валюты. Он подорожал на 1,10%, до 86,15 руб. на фоне обвала евро. Ралли доллара вызвало последнее заседание ФРС США. Члены FOMC наметили два повышения процентных ставок к концу 2023 года и обсуждали сокращение покупок активов.

Рубль противостоял укреплению доллара и снижению цен на нефть благодаря налоговому периоду. Компании экспортеры продают валютную выручку для уплаты налоговых платежей.

В пятницу, 18 июня, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $72,36. Сильный доллар сдерживает укрепление рубля. Тем не менее, внешний фон остаётся позитивным, поэтому рубль способен продвинуться к уровню 71 руб. за доллар на фоне налогового периода и назревшей технической коррекции по доллару. Сегодня пятница, поэтому стоит ожидать колебаний в диапазоне 71,95–72,60 руб.

Фондовый рынок

Российские индексы закрылись в минусе на фоне общего снижения мировых индексов после сигналов Федрезерва США о возможном сокращении стимулирования американской экономики и раннего повышения процентных ставок. Ралли доллара надавило на нефть и заметно понизило спрос на рисковые активы. Индекс МосБиржи снизился на 0,28%, до 3819,07 пункта, индекс РТС – на 0,87%, до 1664,38 пункта.

Несмотря на снижение геополитических рисков вокруг России, на российском фондовом рынке сохранится неопределённость в ближайшие дни. Как только начнется коррекция по доллару и возобновится рост нефтяных котировок, индексы продолжат рост по трендам.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»