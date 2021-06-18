Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 18 июня: 4 211,6802 руб/1 г золота и 62,0000/1 г серебра ЦБ РФ с 18 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 211,6802 руб.

1 грамм серебра - 62,0000 руб.

1 грамм платины - 2 596,8301 руб.

1 грамм палладия - 6 445,4399 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 91,4802 р. (2,13%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,1700 р. (3,38%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 68,7601 р. (2,58%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 51,2701 р. (0,80%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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