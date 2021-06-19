«Фридом Финанс»: Опасения по поводу инфляции снижаются

Аналитики «Фридом Финанс»:

17 июня американские фондовые площадки закрылись смешанно. S&P 500 снизился на 0,04%, до 4221,86 пункта. Dow Jones опустился на 0,62%, а Nasdaq поднялся на 0,87%. Лидерами роста стали ИТ-компании (+1,17%). Хуже рынка торговались бумаги энергетических корпораций (-3,49%) на фоне падения цен на нефть и представителей финансового сектора (-2,94%) вследствие давления со стороны снижающейся доходности. В минусе завершили торги также представители сырьевого сектора (-2,20%) из-за слабости котировок как драгоценных, так и промышленных металлов.

Медицинская компания Nano-X Imaging (NNOX: +9%) подала заявку в FDA с целью получить разрешение на продажу своей системы цифрового томосинтеза Nanox.ARC 3-D.

Производитель медицинского оборудования Danaher (DHR: +5%) заявил о приобретении частной компании Aldevron за $9,6 млрд, что позволит расширить возможности в области геномной медицины.

Акции биофармацевтической компании CureVac (CVAC: -39%) обрушились после того, как ее вакцину от коронавируса CVnCoV признали неэффективной.

Сегодня на мировых фондовых площадках наблюдается смешанная динамика. В фокусе внимания все еще остается реакция рынка на решения, принятые на заседании FOMC. Сглаживание кривой доходности, в свою очередь, приводит к перетоку капитала из компаний «стоимости» в акции «роста». Доверие рынка к заявлениям ФРС усиливается ввиду снижения опасений по поводу темпов роста цен. Регулятор изменил методику расчета средней инфляции. Согласно информации от Goldman Sachs, в рамках нового подхода учитывается более длительный период для выведения усредненного показателя, чем ранее предполагали многие участники рынка.

Позиции сторон, принимающих участие в обсуждении инфраструктурного плана, постепенно сближаются, несмотря на сохранение определенных сложностей. Количество сенаторов, поддерживающих текущее предложение по инфраструктурному плану, увеличилось до 21 человека, включая 11 представителей республиканской партии.

Число первичных заявок на пособие по безработице за последнюю неделю впервые возросло после шести недель снижения (412 тыс. против 375 тыс. ранее и консенсуса в 360 тыс.). Июньский индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии составил 30,7 пункта, что ниже как консенсуса 31,1, так и майского уровня 31,5. Тем не менее оптимизм бизнеса в отношении будущей деятельности достиг самого высокого уровня за 30 лет.

Накануне азиатские фондовые площадки продемонстрировали смешанную динамику. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,87%, китайский CSI 300 прибавил незначительные 0,01%, а японский Nikkei 225 снизился на 0,19%. EuroStoxx 50 теряет 0,15%.

Аппетит к риску умеренный. Доходность 10-летних трежерис уменьшается до 1,501%. Фьючерс Brent торгуется на уровне около $73 за баррель. Золото упало до $1774 за тройскую унцию.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4200–4250 пунктов.

Индекс настроений от Freedom Finance снижается до 53 из 100, по-прежнему, однако, отражая надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в текущем году.

Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка нашел поддержку на уровне 4200 пунктов. Хотя индикатор MACD перешел на отрицательную территорию, RSI по-прежнему свидетельствует об относительной силе «быков». Длительная консолидация вблизи исторических максимумов может указывать на вероятность возобновления восходящего движения. Ближайшей целью для «быков» выступает уровень 4300 пунктов.