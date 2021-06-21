ИАЦ «Альпари»: Рубль решил отступить на фоне укрепления доллара

В пятницу, 18 июня, по итогам торгов рубль подешевел к доллару и евро. Пара доллар/рубль повысилась на 0,73%, до 72,85 руб., евро/рубль на 0,27%, до 86,38 руб. К британскому фунту рубль укрепился на фоне его продаж на глобальном валютном рынке. Пара фунт/рубль снизилась на 0,35%, до 100,48 руб. За неделю российская валюта подешевела к доллару США на 1,00%, до 72,75 руб., к единой валюте подорожала на 1,08%, до 86,38 руб.

Рубль растерял прибыль после заседания ФРС США и пресс-конференции Джерома Пауэлла. Смена риторики Федрезерва и обновленные прогнозы по ставкам повлекли за собой резкое укрепление американской валюты, оказав давление на валюты развивающихся стран.

Американский доллар укреплялся три дня. Из-за ралли нефтяной рынок тоже попал под давление, что негативно отразилось на рубле. Его ослабление сдерживалось налоговым периодом.

Считаю, что рынок агрессивно отреагировал на график точечного прогноза членов FOMC. Ужесточение денежно-кредитной политики в США ожидается лишь в 2023 году. За это время ещё столько всего поменяется.

В понедельник, 21 июня, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $73,76 за баррель (+0,74%). Нефтяной рынок вышел из-под влияния доллара. Как только начнётся коррекция по доллару, рубль возобновит рост.

C открытия утренней сессии курс доллара вырос до 73,02 руб. Участники рынка в раздумьях по поводу рубля. Пока Brent стоит больше $70 за баррель, продавцы попытаются достигнуть уровня 70 руб. за доллар. Пик налоговых платежей приходится на 25 июня, поэтому «бычий» тренд по рублю остается в силе.

Фондовый рынок

По итогам пятницы российские индексы закрылись снижением. Индекс МосБиржи снизился на 0,42%, до 3802,95 пункта, индекс РТС – на 1,06%, до 1646,72 пункта. Индекс SP500 упал на 1,3%, до 4166. Если внешний фон с укреплением доллара не изменится, то индексам придётся отступать ниже. Индекс РТС находится на важном уровне 1640. Если не устоит, ожидаем падения до следующей поддержки 1616. При коррекции по доллару и американским индексам, можно рассмотреть повышение до 1680 пунктов.

Индекс МосБиржи упал меньше, чем индекс РТС из-за ослабления рубля. Перед закрытием индекс восстановился до 3802. Если улучшения на американской рынке не будет, есть мнение, что индекс просядет до 3720. При благоприятном раскладе стоит ожидать умеренного восстановления до 3850.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»