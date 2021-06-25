ПСБ: Рубль остается в числе лучших валют ЕМ на дорожающей нефти

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

По итогам торгов в четверг рубль подорожал до 72,3 за доллар (+0,4%) и до 86,3 за евро (+0,4%). Оптимизм в отношении рубля поддерживает рост цен на нефть (+0,5% вчера) и восстановление спроса на рисковые активы на глобальном рынке. Валюты развивающихся стран вчера преимущественно дорожали, индекс валют MSCI EM прибавил 0,1%. Лучше рынка выглядел мексиканский песо, который укрепился на 1,7% после повышения ключевой ставки Банком Мексики.

Сегодня ожидаем, что рубль продолжит укрепление и может уйти ниже 72,0 за доллар. Позитивными факторами видим высокие цены на нефть и усиление спроса на активы ЕМ после новостей о согласовании сенаторами США плана инвестиций в инфраструктуру.

Вчера кривая доходности ОФЗ сместилась вниз на 1-2 б.п. Рост цен на нефть и укрепление рубля усилили интерес инвесторов к ОФЗ. Хорошая статистика из США и сохранение стимулирующей монетарной политики Банком Англии поддержали спрос на рисковые активы. Локальные гособлигации развивающихся стран вчера преимущественно дорожали. 10-летние облигации Индонезии снизились в доходности на 18 б.п., Турции – на 26 б.п., Бразилии – на 12 б.п., ЮАР – на 4 б.п.

Сегодня с утра для локальных облигаций ЕМ формируется позитивный новостной фон благодаря ожиданиям увеличения расходов США на инфраструктурные проекты. В то же время риски повышения ключевой ставки ЦБР выше 6% в краткосрочной перспективе сдерживают спрос на ОФЗ. Сегодня ожидаем, что доходность 10-летних ОФЗ будет двигаться в направлении к 7,10% годовых (-2 б.п. к вчерашнему закрытию).

ПАО "Промсвязьбанк"