ИАЦ «Альпари»: По рублю сохраняется «бычий» тренд

В четверг, 24 июня, торги по рублевым парам завершились снижением. Рубль укрепился к доллару на 0,42%, до 72,32 руб., к евро — на 0,36%, до 86,31 руб., к фунту — на 0,61%, до 100,77 руб.

В течение дня российская валюта получала поддержку со стороны экспортеров. На 25 июня приходится пик налоговых платежей. В пятницу компаниям предстоит уплатить НДПИ, акцизы и НДС. Другим фактором укрепления рубля выступало повышение нефтяных котировок на ожиданиях роста спроса на энергоресурсы. Цена на нефть марки Brent повысилась до $76.

В пятницу, 25 июня, на торгах в Азии нефть стоит $75,70. Покупатели готовы сегодня пройти отметку $76,00 и продвинуться до уровня $77,00. При отсутствии негативных факторов и повышения цен на нефть по паре доллар/рубль ожидается снижение до 72,00 руб.

Фондовый рынок

В четверг российские индексы закрылись в небольшом минусе. Индекс МосБиржи снизился на 0,36%, до 3823,44 пункта, индекс РТС – на 0,08%, до 1664,94 пункта. Учитывая, что нефть торгуется на максимальных уровнях, а мировые индексы продолжили рост, снижение индексов было ограниченным.

Российский рынок просел из-за металлургического сектора, вызванного решением правительства РФ ввести экспортную пошлину на продукты металлургии. Акции «Русала» упали на 6,4%.

Индекс РТС потерял немного из-за укрепления рубля и повышения цен на нефть. Внешний фон для российского индекса сохраняется позитивный. Вслед за индексом SP500 можно продвинуться вверх на 0,6%–0,8%.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»