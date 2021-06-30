ПСБ: Рубль слабеет под давлением дельта-штамма Covid-19

Рубль слабеет под давлением дельта-штамма Covid-19.

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

Во вторник рубль подешевел вместе с большинством валют развивающихся стран, отыгрывая снижение склонности к риску на глобальном рынке. Инвесторы опасаются негативного влияния новой волны коронавируса на экономику ЕМ. Курс рубля снизился до 72,8 за доллар (-0,9%) и до 86,6 за евро (-0,7%).

Сегодня с утра рубль стабилен, а большинство валют ЕМ торгуются в небольшом плюсе. Инвесторы позитивно восприняли новости об эффективности ряда вакцин против нового штамма коронавируса. Также оптимизм поддерживает статистика по росту потребительской уверенности населения в США и рост цен на нефть выше 75 долл. за баррель Brent. На этом фоне сегодня рубль может немного подорожать, оставаясь в верхней части диапазона 71,0 – 73,0 за доллар.

По итогам торгов во вторник кривая доходности ОФЗ сместилась вверх ещё на 3 – 7 б.п. Доходность 10-летних ОФЗ выросла до 7,21% (+6 б.п.). Опережающий рост доходности продолжается в коротких ОФЗ. Давление на рынок оказывают ожидания ужесточения денежно-кредитной политики после заявления Эльвиры Набиуллиной о том, что 23 июля будут обсуждаться повышение ставки на 25 – 100 б.п. Ослабление рубля и снижение склонности к риску на глобальном рынке также негативно отражаются на ценах ОФЗ.

Минфин РФ сегодня предложит на аукционах новые 10-летние и 15-летние ОФЗ-ПД 26239 и 26240 на общую сумму 50 млрд руб. В текущей конъюнктуре Минфин будет сложно собрать спрос на весь планируемый объем с премией до 5 б.п. к вторичному рынку.

Сегодня ожидаем, что доходность10-летних ОФЗ останется выше середины диапазона 7,10 – 7,30% годовых.

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