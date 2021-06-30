ИАЦ «Альпари»: Доллар получил поддержку от новой вспышки коронавируса

Во вторник, 29 июня, торги по рублю закрылись снижением против основных валют. Пара доллар/рубль повысилась на 0,89%, до 72,76 руб., евро/рубль — на 0,74%, до 86,61 руб., фунт/рубль — на 0,58%, до 100,70 руб.

Рубль стал дешеветь с открытия утренней сессии вслед за валютами тихоокеанского региона (австралийский доллар и новозеландский доллар). На европейской сессии ралли доллара ускорилось по всему валютному рынку.

На снижение интереса инвесторов к риску повлияло активное распространение в мире и России штамма «Дельта» COVID-19. Австралия ввела очередной локдаун в Сиднее и его пригородах, который будет действовать две недели с 26 июня. Штамм «Дельта» также угрожает сорвать очередной летний сезон. Многие европейские страны ограничили поток туристов, что может сказаться на восстановлении экономики.

В среду, 30 июня, на торгах в Азии нефть сорта Brent стоит $74,58 за баррель. Покупатели нашли силы закрыться вчера в плюсе. Быстрое распространение вируса «Дельта» вызывает опасения по поводу восстановления спроса на нефть. К тому же 1 июля на встрече ОПЕК+ ожидается увеличение добычи на 500 тыс. баррелей в сутки.

Налоговый период завершился, рубль остался без поддержки. Теперь участникам рынка предстоит сформировать ценовой диапазон в ближайшие два дня, который отразит баланс между покупателями и продавцами на нестабильный период из-за новой вспышки коронавируса. Сейчас рублю ничего не угрожает. Первый сигнал по новой фазе его ослабления появится после закрытия дневных торгов выше 73,50 руб.

Фондовый рынок

Российский рынок акций заметно упал по итогам торгов вторника на фоне нестабильной ситуации на мировых рынках капитала, а также ослабления рубля и цен на нефть в первой половине дня. На первый план на мировых площадках вышла тема с распространением коронавируса «Дельта».

Пара доллар/рубль повысилась на 0,89%, до 72,76 руб. за доллар. Нефть сорта Brent снижалась до $73,88 за баррель. Индекс МосБиржи упал на 0,91%, до 3790,85 пункта, индекс РТС – на 1,78%, до 1640,08 пункта. РТС упал сильнее из-за ослабления рубля.

На торгах в Азии австралийский и новозеландский доллара дорожают, доллар дешевеет. Со стороны трейдеров наблюдается интерес к рисковым активам. Фьючерсы на российские индексы торгуются в плюсе. С открытия основной торговой сессии обижается рост по индексам. В центре внимания участников рынка до конца недели остаются новости об ограничениях из-за вируса «Дельта», заседание ОПЕК+ (1 июля), а также пятничный отчет по занятости в США.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»