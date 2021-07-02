ИАЦ «Альпари»: Рубль показывает слабость при высоких ценах на нефть

В четверг, 2 июля, рублевые пары показали смешанную динамику. Пара доллар/рубль повысилась на 0,36%, до 73,40 руб., евро/рубль — на 0,29%, до 87,00 руб. Пара фунт/рубль снизилась на 0,15%, до 101,00 руб.

Утренняя сессия на Мосбирже открылась снижением по иностранным валютам. Курс доллара просел до 72,81 с 73,23 руб. В первой половине дня рубль чувствовал себя превосходно. Поддержку ему оказал нефтяной рынок. Цена на Brent повышалась с $74,72 до $76,69 за баррель.

К концу дня российская валюта ушла в минус. Пара доллар/рубль протестировала отметку 73,54 руб. Резкое ослабление рубля последовало на фоне общего роста индекса доллара, а также падения нефтяных котировок.

Доллар покупался в преддверии отчета по рынку труда в США. Число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе показало снижение. Рабочие места в частном секторе оказались выше ожиданий рынка. Инвесторы ждут сильный отчёт, который должен подтвердить быстрое восстановление американской экономики.

Цена на нефть снизилась с $76,69 до $75,31 за баррель. Участники рынка ждали результатов встречи ОПЕК+, однако министры перенесли переговоры на 2 июля, так как не смогли достигнуть компромисса.

В пятницу, 2 июля, на торгах в Азии баррель Brent стоит $75,89. Рубль открылся ростом. Все внимание направлено на решение ОПЕК+ и отчет по рынку труда в США. Если данные по занятости покажут рост больше 800 тыс. рабочих мест, то ралли доллара продолжится. Рублю остается ослабляться перед выходными. Покупатели смогли закрыться выше 73,30 руб. за доллар, поэтому закрытие недели будет определяющим для рубля. На горизонте появился уровень 74,65 руб.

Фондовый рынок

В четверг российские индексы закрылись ростом. Индекс МосБиржи после обновления исторического максимума (3879,5 пункта) откатился до уровня 3858,32. По итогам дня по нему рост составил 0,43%. Индекс РТС поднимался до 1676,18 пункта, но тоже был вынужден отступить на фоне снижения цен на нефть и ослабления рубля. Рост по нему составил 0,17%.

Фьючерсы на российские акции торгуются в плюсе. SP500 продолжает обновлять исторические максимумы. Фокус внимания инвесторов направлен на решение ОПЕК+ и динамику индекса доллара. При продолжении роста нефтяных котировок индексу МосБиржи не составит труда подняться до зоны 3900–3925 пунктов.

По индексу РТС ситуация выглядит хуже. Курс доллара пробил сопротивление 73,30 руб. Если закрытие недели будет выше обозначенного уровня, то давление на нацвалюты возрастет, а значит, и на российские акции, выраженные в долларах. Нефтяной рынок должен сгладить проливы от ослабления рубля.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»