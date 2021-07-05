ПСБ: Рубль завершил торги в пятницу укреплением

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В пятницу рубль немного подорожал, но с учетом ослабления в предыдущие 4​ дня​ остается в минусе по итогам недели. Курс рубля к доллару на закрытии торгов в пятницу составил 73,2 за доллар (+0,2% в пятницу и -1,4% за неделю). Динамика рубля на прошлой неделе определялась преимущественно внешними факторами. Рост заболеваемости новым штаммом Covid-19 снизил спрос на валюты развивающихся стран. За прошлую неделю подешевели 21 из 24 валют ЕМ. Одновременно с этим статистика, отражающая восстановление экономики США, поддерживала оптимизм в отношении доллара. В пятницу доллар немного ослаб, индекс DXY снизился на 0,4%. Инвесторы интерпретировали вышедшие в пятницу данные по занятости таким образом, что у ФРС пока недостаточно оснований для ужесточения монетарной политики. Безработица в США в июне выросла до 5,9% по сравнению с 5,8% в мае.

Рынок рублевых облигаций в пятницу и на протяжении всей прошлой недели отыгрывал «ястребиный» сигнал Эльвиры Набиуллиной о возможном повышении ключевой ставки на заседании 23 июля на 25 – 100 б.п. Под сильным давлением оказались короткие гособлигации. Доходность 2-летних ОФЗ выросла до 6,91% годовых (+4 б.п. в пятницу и +28 б.п. за неделю). Длинные ОФЗ изменились мало, 10-летние ОФЗ 26235 завершили торги в пятницу с доходностью 7,17% (+4 б.п. за неделю). Из позитивных новостей отметим сокращение планов заимствований Минфином РФ до 0,7 трлн руб. в третьем квартале по сравнению с 1 трлн руб. в первом и втором кварталах.

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