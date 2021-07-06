ИАЦ «Альпари»: Рубль укрепляется на дорожающей нефти

В понедельник, 5 июля, по итогам дня рубль подешевел против иностранных валют. Пара доллар/рубль выросла на 0,30%, до 73,46 руб., евро/рубль — на 0,25%, до 87,16 руб., фунт/рубль — на 0,28%, до 101,67 руб.

Рубль с открытия утренней сессии на Мосбирже несколько часов торговался на уровне 73,30 руб. Курс доллара повышался до 73,60 руб. на американской сессии. Давление оказало небольшое снижение нефтяных котировок. Когда цена на Brent поднялась до $77,57, рубль частично отыграл потери, но закрылся в минусе.

Разногласия внутри ОПЕК+ по поводу увеличения добычи нефти привели к очередному переносу переговоров, чтобы выйти из тупика между производителями. Встреча ОПЕК+ отложена. О новой дате пока ничего неизвестно.

Во вторник, 6 июля, на торгах в Азии цена на Brent достигла отметки $77,45 за баррель. Торги открылись ростом по рублю. Курс доллара снизился до 73,35 руб. Для рубля созданы благоприятные факторы, чтобы вернуться к уровню 73 руб. Нефть дорожает, доллар дешевеет.

Ситуация с коронавирусом в России остаётся напряженной, поэтому какое-то время нацвалюта останется под давлением из-за возможных новых локдаунов.

Фондовый рынок

В понедельник российские индексы закрылись ростом. Поддержку им оказал нефтяной рынок. Индекс МосБиржи вырос на 0,44%, до 3882 пункта, индекс РТС – на 0,29 до 1664,55 пункта.

Сегодня после Дня независимости на рынки вернутся американцы. Цена на нефть пробила уровень $77 за баррель. Максимум зафиксирован на уровне $77,57. Внешний фон для фондовых индексов позитивный. Можно дальше продвигаться вверх по 0,3–0,5%. Сдерживающим фактором ралли остается сложная ситуация с коронавирусом в стране.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»