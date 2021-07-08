ПСБ: Рубль снижается вслед за нефтью

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

По итогам торгов в среду рубль подешевел до 74,7 за доллар (-0,4%). Ослабление рубля проходило вместе с большинством валют развивающихся и развитых стран. Индекс DXY вырос на 0,1%, евро снизился на 0,3%. Индекс 24 валют ЕМ снизился на 0,2%. Давление на сырьевые валюты продолжает оказывать снижение нефтяных цен на фоне неопределенности относительно сделки ОПЕК+. Вчера баррель Brent снизился до 73,4 долларов (-1,5%). Инвесторы опасаются, что рост добычи в случае отсутствия соглашения приведет к снижению нефтяных цен. Также сказывается снижение склонности к риску на глобальном рынке на фоне роста заболеваемости ковидом.

Опубликованные вчера протоколы последнего заседания ФРС не добавили оптимизма инвесторам. Риски сокращения поддержки рынка долларовой ликвидностью через выкуп облигаций (сейчас 120 млрд долларов в месяц)​ повышают спрос на защитные активы.

Сегодня​ рубль может продолжить умеренное ослабление, двигаясь в направлении верхней границы​ диапазона 73,5 – 75,5 за доллар.

Рублевые гособлигации демонстрируют устойчивость к ухудшению рыночной конъюнктуры. Кривая доходности ОФЗ вчера сместилась вверх на 1 – 3 б.п., доходность 10-летних ОФЗ выросла до 7,22% годовых. ОФЗ нейтрально реагируют на ослабление рубля, снижение нефтяных цен и ускорение инфляции. По данным Росстата в июне инфляция составила 6,5% (6,0% в мае), а за первую неделю июня цены выросли на 0,46%, что соответствует ускорению годовых темпов до 6,6%.

Поддержку ценам ОФЗ оказывают низкие потребности правительства РФ в заимствованиях. Вчера Антон Силуанов сообщил, что в 2022 году планируется профицитный бюджет. Минфин вчера ограничил размещение 10-летних ОФЗ объемом 10 млрд руб., а 20-летних – 5,4 млрд руб. Также позитивно сказывается снижение доходности облигаций развитых стран. Вчера доходность UST-10 снизилась до 1,3% годовых (-15 б.п. за неделю).

Сегодня ожидаем, что цены рублевых гособлигации продолжат консолидироваться вблизи достигнутых уровней. Доходность 10

летних ОФЗ останется в середине диапазона 7,10 – 7,30% годовых.

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