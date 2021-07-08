«Фридом Финанс»: Инфляция снижает рубль

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Пара USD/RUB сегодня на биржевых торгах превысила отметку 75 впервые с начала мая. Ажиотажа на рынке не наблюдается, но объем покупок в стакане превышает объем продаж, что не часто бывает. Давление на российскую валюту оказали данные по инфляции. Она достигла 6,5% в июне, что является максимальным с 2017 года. Нельзя исключать что МЭР и ЦБ пересмотрят прогнозы по снижению инфляции в сторону увеличения сроков ее снижения. На локальном рынке наблюдается рост цен на топливо, отдельные товары с/х продукции. Растет вероятность того, что ЦБ повысит ставку в июле, как минимум на 0,25 п.п., не исключено, что и на 0,5 п.п. Население увеличивает объемы кредитования, чувствуя тренд на ужесточение денежно-кредитной политики. Инвесторы перекладываются из рублевых ОФЗ (спрос на которые упал) в валютные облигации. Сезонный фактор оттока тоже влияет на курс, хотя и незначительно.

Тем не менее, мы не ожидаем дальнейшего ослабления рубля. Пара USD/RUB, вероятнее всего, в июле будет торговаться преимущественно в диапазоне 71-75. Факторы внутреннего спроса и перетока некоторой части инвесторов оказывают лишь временное и незначительное давление. После повышения КС до 6% интерес к ОФЗ постепенно восстановится. Инфляция, возможно, до конца года не опустится ниже 5%. Можно ожидать, что доходность 10 летних рублевых бумаг скоро окажется на уровне +1,0-1,5 п.п. к инфляции, что сделает их привлекательными и стимулирует спрос на ОФЗ.