Комментарии

ПСБ: Ожидаем, что в начале недели доллар останется в диапазоне 73,5 – 75,5 рублей Полагаем, что наблюдаемое сегодня давление на товарных рынках может способствовать откату индекса МосБиржи в зону 3800-3850 пунктов Ожидаем нейтральной динамики на рынке ОФЗ и сохранения 10-летних ОФЗ в середине диапазона 7,10 – 7,30% годовых АЛРОСА (ПОКУПАТЬ) в июне увеличила продажи на 12%, до $410 млн (ПОЗИТИВНО) НАШЕ МНЕНИЕ: Мы позитивно оцениваем операционные результаты АЛРОСы, которые оказались лучше ожиданий. Годом ранее продажи были в разы ниже (всего 36 млн долл.) из-за обвала спроса на фоне пандемии. Спрос на алмазы остается высоким, и мы полагаем, что результаты АЛРОСы в июле-августе будут также сильными, учитывая заметное смягчение коронавирусных ограничений в Индии и низкого уровня запасов у огранщиков. ПАО «Промсвязьбанк»

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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