ПСБ: Рубль остается в середине диапазона 73,5 – 75,5 за доллар.

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

Закрытие торгов в понедельник по рублю прошло с минимальными изменениями к пятнице на отметке 74,4 за доллар. В первой половине вчера рубль дешевел до 74,8 за доллар, негативно реагируя на снижение Brent до 74,3 долларов за баррель. Однако восстановительный рост нефтяных цен во второй половине дня до 75,2 – 75,4 долларов за баррель вернул спрос на российскую валюту.

Сегодня с утра валюты ЕМ умеренно дорожают. Оптимизм в отношении ЕМ поддерживают ожидания хорошей отчетности за второй квартал компаний из S&P 500, а также последняя порция статистики из Китая. Данные по внешней торговле Китая в июне оказались лучше майских, а также лучше ожиданий. С учетом складывающегося внешнего фона, сегодня рубль может продемонстрировать умеренное укрепление, оставаясь в диапазоне 73,5 – 75,5 за доллар.

Вчера ОФЗ срочностью 3 – 15 лет выросли в доходности на 1 – 3 б.п. Наиболее сильная переоценка продолжается в коротких гособлигациях. Доходность ОФЗ 26209 с погашением в июле 2022 г. вчера поднялась до 6,54% (+12 б.п.). Главным драйвером такого движения мы считаем повышение ожиданий по уровню ключевой ставки в 2021 – 2022 годах. При этом длинные ОФЗ торгуются с минимальными изменениями, что отражает ожидания замедления инфляции в среднесрочной перспективе.

На глобальном рынке облигаций вчера был спокойный день. UST-10 остались на уровне 1,36% годовых, локальные гособлигации ЕМ торговались разнонаправленно. В ближайшие дни настрой инвесторов в отношение рублевых облигаций будут определять данные по инфляции в США, доклад председателя ФРС о ДКП, динамика нефтяных цен и статистика по заболеваемости Covid-19.

Сегодня ожидаем нейтральной динамики в длинных гособлигациях и сохранения 10-летних ОФЗ в диапазоне 7,10 – 7,30% годовых. Рост доходности коротких ОФЗ может продолжится.

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