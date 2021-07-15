Комментарии

ПСБ: Сегодня ожидаем, что доллар останется в диапазоне 73,5 – 75,5 рублей. Индекс МосБиржи сохранится в зоне 3800-3850 пунктов, не исключаем отката к его нижней границе в отсутствие позитивных внешних сигналов Для 10-летних ОФЗ диапазон доходности 7,10 — 7,30% годовых остается актуальным Группа ММК (ПОКУПАТЬ) во 2 квартале нарастила выплавку стали на 3%, продажи - на 14% (ПОЗИТИВНО) НАШЕ МНЕНИЕ: Мы положительно оцениваем операционные результаты компании. Рост цен реализации, увеличение объемов продаж и доли высокомаржинальной продукции на фоне повышенного спроса на металлопродукцию обеспечат сильные финансовые результаты ММК по итогам 2 кв. ПАО «Промсвязьбанк»

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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