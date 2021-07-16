Комментарии

В четверг криптовалюты снизились

Комментирует Юрий Мазур, руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker:

В четверг, 15 июля, на финансовых рынках наблюдалась вялая нисходящая динамика. Нефть марки Brent снизилась на  73 цента и по итогам торгов закрепилась на значении $74. Инвесторы испытывают некоторые опасения в связи с перспективами восстановления баланса спроса и предложения на рынке энергоносителей, поэтому не торопятся с покупками.

На валютном рынке американский доллар вновь вернул преимущества в свои руки. Российский рубль потерял 31 копейку и по итогам торгов в четверг находился на уровне 74,39 за USD. Рост пары EUR/RUB был незначительным, тем не менее, российская валюта все ближе подходит к уровню 88. Мы продолжаем  придерживаться прогноза о том, что российская валюта будет с большей вероятностью склонна к снижению как по отношению к доллару США, так и к европейской валюте.

На криптовалютных площадках продолжилась тенденция на снижение основных активов. По данным биржи CEX.IO, пара BTC/USD снизилась на 4% и удерживалась  на значении $31 328. Эфириум также потерял около 5% и снизился до значения  $1 899. По криптовалютному рынку мы придерживаемся негативного сценария развития событий, тем не менее, основные валюты,скорее всего, продолжат курсировать в рамках устоявшихся диапазонов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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