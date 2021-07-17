Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 17 июля: 4 344,5200 руб/1 г золота и 62,2500/1 г серебра ЦБ РФ с 17 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 344,5200 руб.

1 грамм серебра - 62,2500 руб.

1 грамм платины - 2 708,7700 руб.

1 грамм палладия - 6 466,7002 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 27,0298 р. (0,62%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2800 р. (0,45%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 21,0601 р. (0,77%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 233,8000 р. (3,49%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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