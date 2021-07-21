ПСБ: Ситуацию на мировых рынках по состоянию на утро среды мы оцениваем, как близкую к нейтральной

Сегодня ожидаем сохранения курса доллара в середине диапазона 73,5 – 75,5 рублей с возможность движения к верхней границе в случае ухудшения внешнего фона

Актуальным диапазоном для индекса МосБиржи считаем 3700-3740 пунктов, допускаем уход к его верхней границе в случае развития отскока на рынке нефти

Ждем, что 10-летние ОФЗ останутся в диапазоне доходности 7,10 – 7,30% годовых

НорНикель (ПОКУПАТЬ) во 2 квартале снизил выпуск никеля, меди, палладия, платины из-за аварий, подтвердил годовой прогноз (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы нейтрально оцениваем операционные результаты НорНикеля, поскольку их снижение было ожидаемым, беря во внимание аварии на рудниках и остановку НОФ. Учитывая операционные результаты компании, мы ожидаем финансовую отчетность за 6 М. 2021 г. слабее, чем за 6 М. 2020 г. Тем не менее, мы считаем, что у компании есть потенциал для роста на фоне восстановления производительности на простаивающих заводах (уже сейчас загружено 85% мощностей, а к октябрю, по словам менеджмента, будет достигнута отметка в 100%) и роста общемирового спроса на никель и медь. Мы рекомендуем покупать акции компании, целевой уровень - 28 455 руб./акцию.

Девелопер Самолет (ПОКУПАТЬ) в I полугодии увеличил продажи на 29%, до 294 тыс. кв. м, EBITDA - в 2,7 раза (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы положительно оцениваем результаты компании. Росту продаж Самолета способствовал сильный спрос на квартиры, в т.ч. за счет программы льготной ипотеки. На фоне повышенного спроса и роста цен компания отразила и сильные финансовые результаты.

Интер РАО (ПОКУПАТЬ) действует в рамках собственной дивполитики, директива о дивидендах госкомпаний к ней не относится - топ-менеджер (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Компания сосредоточена в большей степени в реализации стратегии роста ключевых показателей более чем в 2 раза к 2030 г. посредством органического роста и сделок M&A. На этом фоне ее стоит рассматривать как акцию роста, а не дивидендную фишку. Рост выплат акционерам будет скорее за счет улучшения финрезультатов, чем за счет изменения коэффициента, хотя на это также был расчёт.