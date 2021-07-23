«Фридом Финанс»: Повышение ставки до 6,5% заложено в динамике цен долгового и валютного рынков

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Несмотря на повышение американского фондового рынка, индекс Мосбиржи сегодня к 12:00 мск потерял 0,2% под влиянием схожей динамики нефтяных котировок.

Около 11% компаний из индекса широкого рынка США опубликовали финансовые результаты за второй квартал 2021-го. Среди них более 76% отчитались по чистой прибыли лучше общерыночных прогнозов.

В среду были опубликованы оценки Бюджетного управления Конгресса США, согласно которым американское Казначейство исчерпает имеющиеся возможности наращивания долговой нагрузки в октябре или ноябре. Эта новость снизила опасения рынка, связанные с неопределенностью в отношении законодательного повышения лимита заимствований.

В российском фондовом сегменте лучше рынка торгуются акции «Распадской». Компания опубликовала операционные результаты за первое полугодие, продемонстрировавшие рост добычи рядового угля на 22% г/г, до 11,6 млн тонн. В отчетности за первый квартал 2021-го «Распадская» отражает результаты с учетом показателей АО «ОУК «Южкузбассуголь», активы которого были консолидированы в конце декабря 2020 года. С учетом этих изменений прирост добычи группы по сравнению с 2019 годом составил 104%, оценочная величина выручки по итогам первого полугодия составляет более 140 млрд руб. против 50,5 млрд руб. за аналогичный период 2020 года. Мы полагаем, что рынок будет лишь постепенно учитывать эти изменения в справедливых оценках средне- и долгосрочной стоимости объединенной компании, принимая во внимание высокие технологические, регуляторные и санкционные риски отрасли.

Хуже рынка торгуются бумаги М.видео. Совокупный оборот компании во втором квартале составил 120 млрд руб., что соответствует консервативным прогнозам динамики выручки. Если темпы прироста продаж продолжат замедляться, это приведет к переоценке рынком справедливой стоимости эмитента.

Сегодня Банк России, вероятнее всего, поднимет ключевую ставку. Однако повышение даже до 6,5% годовых уже, по всей видимости, отражено в динамике цен долгового и (опосредованно) валютного рынка. Мы полагаем, что краткосрочный «медвежий» тренд на рынке акций сохранится. Как следствие, во второй половине дня преобладают шансы снижения российского фондового сегмента. Целевой диапазон закрытия торгов пятницы для индекса Мосбиржи: 3705–3780 пунктов. Ориентиры для валютных пар USD/RUB и EUR/RUB: 73,40–74,25 и 86,65–87,45 соответственно.