Комментарии

ПСБ: Ожидаем удержания доллара в нижней части диапазона 73,5-75,5 рублей, с возможным переходом к середине

Полагаем, что индекс МосБиржи будет тяготеть к уровню 3700 пунктов

Ждем, что сегодня торги ОФЗ будут проходить в боковом диапазоне. В течение недели в фокусе внимания будет заседание ФРС

ЦБР повысил ставку до 6,5% (+100 б.п.)

НАШЕ МНЕНИЕ: Новый макроэкономический прогноз, а также прогноз регулятора по ключевой ставке на 2021 – 2022 годы предполагают, что ЦБ считает более вероятным дальнейшее повышение ставки, чем сохранение на уровне 6,5%. В базовом сценарии мы ждем повышения ставки в сентябре до 7,0% годовых и сохранения на этом уровне до середины 2022 г. По мере замедления инфляции в 2023 году ставка может быть снижена до 5,5%.

Распадская (ПОКУПАТЬ) сократила во 2 квартале добычу угля на 21%, продажи концентрата - на 8%(НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы нейтрально оцениваем операционные результаты Распадской. Снижение добычи было вызвано производственной необходимостью: на шахтах "Распадская" и "Алардинская" осуществляли перемонтаж лавы, а на шахте "Осинниковская" - доработку лавы. Остальные шахты компании увеличили объем добычи за квартал. Снижение реализации связано с логистическими отграничениями поставок в направлении Дальнего Востока на фоне роста экспортных отгрузок и начала сезона ремонтных работ на сетях РЖД. Несмотря на более низкие операционные результаты, чем в 1 квартале, мы полагаем, что рост цен на уголь может скомпенсировать сокращение объемов реализации и обеспечит Распадской неплохие финансовые результаты по итогам 2 квартала.

ПАО «Промсвязьбанк»


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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