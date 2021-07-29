Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 29 июля: 4 258,1802 руб/1 г золота и 58,6800/1 г серебра

ЦБ РФ с 29 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 258,1802 руб.
  • 1 грамм серебра - 58,6800 руб.
  • 1 грамм платины - 2 501,4700 руб.
  • 1 грамм палладия - 6 174,3999 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 8,6799 р. (0,20%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,9500 р. (1,59%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,3999 р. (0,06%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 53,2299 р. (0,85%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Байкальский международный форум партнеров
Реформирование лесной отрасли обсудят на II Байкальском международном форуме партнеров
Опубликована деловая программа II Байкальского международного форума партнеров
Стратегическая сессия по отбору инвестпроектов состоится в рамках Байкальского международного форума партнеров
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги