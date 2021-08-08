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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 8 августа: 4 230,8599 руб/1 г золота и 58,7200/1 г серебра

ЦБ РФ с 7 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 230,8599 руб.
  • 1 грамм серебра - 58,7200 руб.
  • 1 грамм платины - 2 355,8999 руб.
  • 1 грамм палладия - 6 240,0698 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 29,8099 р. (0,70%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,1500 р. (1,92%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 38,8500 р. (1,62%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 19,6800 р. (0,31%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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