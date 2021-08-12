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ПСБ: Ждме, что цены на нефть Brent перейдут в диапазон 72-74 долл./барр. Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Цены на Brent вчера подросли, поддержанные дальнейшим улучшением общерыночных настроений. Однако достичь отметки 72 долл./барр. пока не смогли. Недельные данные Минэнерго США по рынку энергоносителей в стране не оказали заметной поддержки котировкам, оказавшись чуть хуже ожиданий. Так, запасы сырой нефти сократились лишь на 0,447 млн барр., а бензинов – на 1,4 млн барр. (консенсус Рейтер: -1,27 млн барр. и -1,66 млн. барр. соответственно). Впрочем, представленные данные подтвердили, что спрос на нефть в США остается высоким, способствуя росту загрузки местных НПЗ (+0,5% за нед.).

По состоянию на утро среды ближайший фьючерс на Brent торгуется в районе 71,5 долл./барр. в ожидании ежемесячных отчетов МЭА и ОПЕК. По-прежнему рассчитываем на переход фьючерса на Brent в диапазон 72-74 долл./барр. ПАО "Промсвязьбанк"

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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