ИАЦ «Альпари»: Рубль с открытия оказался под давлением

В пятницу, 13 августа, торги по рублю завершились ростом. Пара доллар/рубль снизилась на 0,52%, до 73,21 руб., евро/рубль — на 0,01%, до 86,38 руб., фунт/рубль — на 0,13%, до 101,50 руб.

Рубль закрыл неделю в плюсе против доллара США и британского фунта. В первой половине недели нацвалюта находилась под давлением и стала активно укрепляться на фоне падения индекса доллара в среду после публикации данных по потребительским ценам в США за июль. В пятницу доллар опять подешевел на слабых данных от Мичиганского университета по потребительским настроениям. На минувшей неделе сильное влияние на российский валютный рынок оказывала американская статистика. Курс доллара снизился до 73,21 руб.

Падение индекса доллара (DXY) на время отвлекло внимание трейдеров от нефтяного рынка. Из-за быстрых темпов распространения коронавируса штамма «дельта» в Азии участники рынка опасаются снижения спроса на энергоресурсы. От этого страдает нефтяной рынок и рубль. На минувшей неделе цена на Brent опускалась до $67,58.

Тема процентных ставок и распространение коронавируса остаются главными темами для всех рынков. На этой неделе в центре внимания участников рынка будет находиться протокол заседания ФРС США.

Если нисходящая коррекция по индексу доллара усилится, у рубля будет шанс вернуться к уровню 72,70 руб. за доллар. Ниже него открывается дорога к 71,75 руб. за доллар. Если инвесторы в протоколах увидят что-то указывающее на более раннее повышение ставок, то при возобновлении покупок доллара рублю останется вернуться к уровню 75,30 руб.

В понедельник, 16 августа, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $69,89 (-0,34%). Цена находится в минусе из-за слабой китайской статистики. Уровень безработицы в июль подрос до 5,1% против 5,0% ранее (прогноз был 5,0%). Розничные продажи в июле выросли на 8,5% против 12,1% ранее (прогноз был 10,9%). Промышленное производство за июль составило 6,4%, против 8,3% ранее (прогноз был 7,9%).

Торги на Мосбирже открылись ростом по доллару до 73,35 руб. Есть мнение, что рубль ослабляется из-за новостей из Афганистана. Талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны.

Волатильность по рублевым парам должна снизиться через несколько часов поскольку трейдеры ожидают открытия торгов в Европе. После пятничного ослабления доллара по нему может начаться внутридневная коррекция, поэтому они заняли выжидательную позицию. У рубля на этой неделе будет шанс вернуться к 72,65 руб.

Фондовый рынок

Российские индексы завершили торги ростом. Индекс РТС поднялся на 2,06%, до 1666,44 пункта, индекс МосБиржи – на 1,78%, до 3873,00 пункта. Рост долларового индекса был больше рублевого из-за укрепления рубля.

Покупатели на российском рынке не торопятся сбрасывать акции и ожидают продолжения ралли с обновлением максимума 1695,46 по РТС.

Индекс МосБиржи почти полностью перекрыл июльское падение с 3915 до 3679,44 пункта. Покупатели настроены на обновление исторического максимума 3915. Индексу нельзя сейчас останавливаться на текущем уровне, поскольку при падении ниже 3837 начнётся отработка модели «двойная вершина». Цель для индекса МосБиржи остаётся на уровне 4000.

Фьючерсы на американские и российские индексы открылись снижением. Под давлением они могли оказаться из-за снижения цен на нефть, слабой китайской статистики и ситуации в Афганистане. Плюс из-за этого наблюдается уход от риска. В целом внешний фон благоприятный для продолжения роста российских индексов.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»