ИАЦ «Альпари»: Рубль открылся ростом на фоне коррекции индекса доллара

Во вторник, 17 августа, по итогам торгов рубль подешевел к доллару США и подорожал к евро и фунту. Пара доллар/рубль повысилась на 0,46%, до 73,57 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,13%, до 86,11 руб., фунт/рубль — на 0,35%, до 101,05 руб.

Рубль с открытия утренней сессии на Мосбиржи попал под давление из-за ухода от риска на валютном рынке. Во вторник обвалились австралийский и новозеландский доллары. От этого американский доллар оказался в выигрышной позиции.

Новозеландский доллар упал до самого низкого уровня за три недели (0,6900) после того, как в стране был выявлен первый случай COVID-19 с февраля, что побудило правительство ввести локдаун.

Австралийский доллар подешевел к доллару до девятимесячного минимума (0,7242) после того, как протоколы заседания РБА показали, что ЦБ будет придерживаться своего плана и не будет сокращать объемы покупок облигаций. Регулятор готов дополнительные принять меры, если блокировки будут угрожать более глубоким экономическим спадом.

На американской сессии доллар усилил свои позиции после выхода статистики в США. Курс доллара повысился до 73,62 руб. Из-за ухода от риска трейдеры проигнорировали слабые данные по розничным продажам, сконцентрировавшись на сильных данных по промышленному производству.

Рост доходности 10-летних государственных облигаций США дополнительно поддерживал доллар против его конкурентов. Джером Пауэлл не оказал влияния на рынок, так как не обсуждал денежно-кредитную политику ЦБ.

В среду, 18 августа, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $69,05 за баррель. Индекс доллара перешёл в коррекционную фазу. Курс доллара упал на 0,16%, до 73,44 руб. с открытия утренней сессии. Вероятно, что коррекция продлится до американской сессии. Всплеск волатильности на всех рынках ожидается после публикации протокола заседания ФРС США. Пара доллар/рубль сохранит боковое движение в диапазоне 73,15–73,75 руб.

Фондовый рынок

Российские индексы закрылись в хорошем плюсе. Инвесторы проигнорировали снижение европейских и американских индексов, нефтяных котировок, а также ослабление рубля. Индекс МосБиржи поднялся на 1,22%, до 3943,1 пункта, индекс РТС – на 0,94%, до 1689,76 пункта.

Фьючерсы на российские индексы торгуются в плюсе. Индекс МосБиржи обновил исторический максимум и теперь держит курс к уровню 4000. Нефть дорожает, рубль укрепляется. Индекс РТС может обновить свой максимум 1695,46 в среду. По индексу РТС серьезное сопротивление находится на 1730 пунктах.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»