ИАЦ «Альпари»: Рубль остается под давлением из-за ухода от риска

В четверг, 19 августа, по итогам дня российская валюта подешевела к доллару и евро. Против британского фунта рубль закрылся ростом. Пара доллар/рубль поднялась на 0,49%, до 74,18 руб., евро/рубль — на 0,15%, до 86,60 руб. Пара фунт/рубль упала на 0,39%, до 101,16 руб.

Рубль сразу подешевел к иностранным валютам с открытия утренней торговой сессии. Под давлением против доллара США он находился до закрытия вечерней сессии. Продажи рубля увеличились из-за укрепления доллара, бегства из рискованных активов и падения цен на нефть.

Инвесторы стали активно выходить из рисковых активов на фоне сигналов ФРС о возможности начала сворачивания мер стимулирования в текущем году.

Нефть марки Brent подешевела на 0,98%, до $66,60 за баррель. Снижению котировок способствовали укрепление доллара, также быстрое распространение дельта-варианта вируса в Азии, Европе и США. Новые ограничительные меры снижают спроста нефть и темпы роста ВВП.

В пятницу, 20 августа, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $66,70 (+0,14%). На валютном рынке покупателями предпринимаются попытки развить коррекционное движение против американской валюты. Большинство валют уже вышли в плюс.

Утренняя сессия открылась по доллару небольшим снижением на 0,07%. Пара доллар/рубль уперлась в сопротивление 74,15 руб. Нефть торгуется вблизи важной поддержки. Если индекс доллара перейдет в коррекционную фазу, то тогда можно ожидать отскоки по нефти и рублю. Если ослабление доллара временное, то пара доллар/рубль двинется к уровню 74,75 руб.

Фондовый рынок

В четверг российские индексы закрылись в глубочайшем минусе. Российские акции распродавали на фоне ослабления рубля, снижения цен на нефть и бегства из рисковых активов. Индекс МосБиржи упал на 1,81%, до 3853,98 пункта., индекс РТС — на 2,36%, до 1635,63 пункта.

Индекс S&P500 открылся резким падением, но закрылся в плюсе. Инвесторы проявляют некоторый пессимизм в отношении темпов восстановления экономики, а также готовятся к началу сокращения поддержки со стороны ФРС. Наши индексы не смогли подняться к закрытию вечерней сессии.

Фьючерсы на российские индексы и нефть торгуются в небольшом минусе. По индексу доллара наблюдается небольшая коррекция. Если коррекция по доллару усилится, то можно ожидать, что индексы МосБиржи и РТС частично отыграют вчерашние потери. Если доллар нейтрализует зарождающиеся «бычьи» импульсы по основным валютам, то стоит ожидать продолжения падения индексов.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»