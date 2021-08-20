ПСБ: По состоянию на утро пятницы ситуацию на глобальных рынках мы оцениваем как слабо негативную

В течение дня ожидаем укрепления позиций доллара и его движение в направлении верхней границы нашего текущего целевого диапазона 73,0-75,1 рубля за доллар



Полагаем, что индекс МосБиржи при поддержке отскока в ценах на сырье попробует отыграть часть вчерашних потерь и вернется в середину диапазона 3850-3900 пунктов



Ситуация на рынках остается неустойчивой, что, вероятно, не позволит возобновить рост котировок локального рублевого долга в краткосрочной перспективе



Чистая прибыль Газпром нефти (ПОКУПАТЬ) во 2 кв. 2021г выросла в 6 раз - до 133 млрд руб., EBITDA - в 3 раза - до 219 млрд руб. - (ПОЗИТИВНО)



НАШЕ МНЕНИЕ: Результаты Газпром нефти оказались сильными, как мы ожидали, вследствие роста цен на энергоносители и за счет «низкой» базы прошлого года. Отдельно стоит отметить рост рентабельности по EBITDA до 30%, положительной свободный денежный поток и сокращение долговой нагрузки до 0,59х. Мы рекомендуем «покупать» акции Газпром нефти с целевым уровнем 490 руб.

Выручка МТС (ПОКУПАТЬ) во 2 квартале выросла на 10,6% - до 128,6 млрд руб., OIBDA - на 10,2% - (ПОЗИТИВНО)



НАШЕ МНЕНИЕ: Отчетность МТС оцениваем положительно, отмечая, что ключевыми драйверами финпоказателей стали рост мобильной выручки в РФ, объемов продаж мобильных телефонов и аксессуаров, а также потребления сервисов экосистемных направлений. Рекомендуем «покупать» акции МТС с целевым уровнем 382 руб.

ПАО «Промсвязьбанк»