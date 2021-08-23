Комментарии

ПСБ: По итогам текущей недели рубль подешевел на 0,8% Прогноз на текущую неделю

Этому способствовали откат цен на большинство видов сырья и снижение глобального аппетита к риску. Мы ожидаем, что на следующей неделе слабость конъюнктуры глобальных рынков может привести к дальнейшему плавному ослаблению рубля в паре с долларом в направлении середины нашего нового целевого диапазона 73,5-76,0 даже при учете отскока цен на нефть. Жильников Егор Главный аналитик ПАО «Промсвязьбанк»

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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