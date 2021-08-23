Комментарии

ПСБ: По итогам текущей недели рубль подешевел на 0,8%

Прогноз на текущую неделю 
Этому способствовали откат цен на большинство видов сырья и снижение глобального аппетита к риску. Мы ожидаем, что на следующей неделе слабость конъюнктуры глобальных рынков может привести к дальнейшему плавному ослаблению рубля в паре с долларом в направлении середины нашего нового целевого диапазона 73,5-76,0 даже при учете отскока цен на нефть. 

Жильников Егор

Главный аналитик

ПАО «Промсвязьбанк»


17198600 17808632
/ Сибирское Информационное Агентство /
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