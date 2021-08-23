ИАЦ «Альпари»: Рубль открылся укреплением на фоне роста аппетита к риску

Рубль открылся укреплением на фоне роста аппетита к риску

В пятницу, 20 августа, торги по рублевым парам закрылись небольшим ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,08%, до 74,26 руб., евро/рубль — на 0,35%, до 86,90 руб., фунт/рубль — на 0,08%, до 101,24 руб.

Российская валюта оставалась под давлением с утренней сессии. На фоне укрепления доллара и падения цен на нефть пара доллар/рубль протестировала уровень 74,60 руб.

За неделю рубль подешевел к доллару на 1,43%, до 74,26 руб. Нефть за пять дней упала на 7,28%, до $65,03. Из-за быстрых темпов распространения коронавируса штамма «дельта» на валютном рынке наблюдался уход от риска. Наибольшие потери против доллара США понесли австралийский и новозеландский доллары. В таких условиях у рубля был только один путь — ослабление к иностранным валютам.

В понедельник, 23 августа, на торгах в Азии нефть подорожала на 2,10%, до $66,40 за баррель. Основные валюты торгуются все в плюсе, кроме японской йены. На рынке наблюдается спрос на рискованные активы. Оптимизм вызвал премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Он призвал лидеров штатов придерживаться национального плана по открытию страны.

Отскок по нефти и коррекция по доллару положительно сказались на рубле. С открытия курс доллара упал до 74,05 руб. Риски для рубля одни, если не устоит уровень $64,50. Подешевеет нефть, подешевеет российская валюта. У покупателей доллара уже сейчас на радаре появился уровень 75,40 руб. Если покупатели в нефти защитят уровень $65, значит, у рубля будет возможность вернуться к уровню 73,50 руб.

Фондовый рынок

В пятницу российские индексы закрылись в минусе на фоне снижения цен на нефть и ослабления рубля. Индекс Мосбиржи упал на 0,55%, до 3832,70, за неделю – на 1,04%. Индекс РТС снизился на 0,74%, до 1623,50, за неделю — 2,58%,

На торгах в Азии наблюдается повышенный интерес к рискованным активам. Индекс доллара корректируется. Нефть дорожает на 2%, рубль — на 0,25%. Фьючерсы на американские и российские индексы торгуются в плюсе. Есть все основания сегодня увидеть повышение по основным индексам МосБиржи и РТС с открытия дневной сессии. Если значения индексов сегодня перекроют пятничное падение, то сформируются новые «бычьи» свечные формации на продолжение роста.

Нефть: цена резко отскочила от уровня $65

В пятницу, 20 августа, торги по нефти завершились падением. Цена на Brent упала на 2,37%, до $65,03. За неделю она подешевела на 7,28%. Из-за быстрых темпов распространения коронавируса штамма «дельта» в Азиатском регионе участники рынка опасаются снижения спроса на энергоресурсы.

Согласно последним данным Baker Hughes, количество буровых нефтегазовых вышек в США на прошлой неделе выросло на 3 ед. , составив 503 шт. Количество активных нефтяных вышек при этом выросло на 8 ед., до 405 шт. Число буровых на газ сократилось на 5 ед., до 97 шт.

Из-за дельта—варианта на минувшей неделе наблюдалось бегство из рискованных активов, что мешало покупателям обороняться и защищать поддержку $65,50. В понедельник, 23 августа, на торгах в Азии нефть подорожала на 2,10%, до $66,40 за баррель. Сегодня наблюдается повышенный спрос на рисковые активы. В лидерах роста «канадец» и «австралиец».

Австралийский доллар вырос на комментариях премьер-министра Австралии Скотта Моррисона. Он призвал лидеров штатов придерживаться национального плана по открытию страны. Канадский доллар укрепляется на фоне общего ослабления доллара США и роста цен на нефть.

Для Brent критический уровень находится на уровне $64,50 за баррель. Если он не устоит, то давление на покупателей сильно увеличится, поскольку продавцам откроется дорога к уровню $60. Если закроется день выше $66,60, то сформируется «бычий» сигнал с целью $68 за баррель.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»