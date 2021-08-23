Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 23 августа: 4 262,7798 руб/1 г золота и 55,4800/1 г серебра ЦБ РФ с 21 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 262,7798 руб.

1 грамм серебра - 55,4800 руб.

1 грамм платины - 2 338,2600 руб.

1 грамм палладия - 5 525,2700 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2600 р. (0,01%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1600 р. (0,29%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 23,4099 р. (1,01%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 143,8501 р. (2,54%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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