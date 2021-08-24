ИАЦ «Альпари»: Рубль открылся ростом в ответ на повышение цен на нефть

В понедельник, 23 августа, по итогам дня рубль сдал позиции единой валюте и укрепился против доллара США. Пара доллар/рубль снизилась на 0,19%, до 74,12 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,12%, до 87,01 руб., фунт/рубль — на 0,52%, до 101,76 руб.

На утренней сессии рубль открылся ростом к иностранным валютам на фоне возвращения интереса к рисковым активам и сессионного ралли по нефти. Баррель Brent подорожал на 5,56%, до $68,65. Катализатором повышения нефтяных котировок было общее ослабление доллара США и рост мировых фондовых индексов.

После продолжительного падения быстро восстанавливались сырьевые валюты (канадский, австралийский и новозеландский доллары). Рисковые настроения улучшились после растущей неопределённости в отношении сроков начала ужесточения денежной политики в США.

Снижение индекса доллара началось в пятницу (20 августа) после выступления президента Федерального резервного банка Далласа Роберта Каплана. Он сказал, что может пересмотреть необходимость скорейшего начала сокращения количественного смягчения (QE), если Дельта—штамм нанесет вред экономике.

Очень странно, что рубль не воспользовался ралли на нефтяном рынке и падением курса доллара. Скорее всего, участники рынка воздерживаются от активных действий из-за предстоящего саммита в Джексон-Хоуле, где должен выступить глава ФРС США Джером Пауэлл.

Во вторник, 24 августа, на торгах в Азии цена на нефть марки Brent поднялась до $69 за баррель. Сырьевые валюты продолжают укрепляться против американской валюты. Они корректируются после длительного падения на прошлой неделе из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Австралии и Новой Зеландии.

С открытия курс доллара снизился до 74,06 руб. Учитывая вчерашний рост цен на нефть и падение индекса доллара, курс доллара должен торговаться на уровне 73,50 как минимум. Покупатели доллара удерживают позиции в надежде, что ФРС США начнет сокращение QE в четвертом квартале.

Фондовый рынок

Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом на фоне общемирового отскока фондовых площадок и нефти после снижения прошлой неделе. Индекс МосБиржи поднялся на 1,31%, до 3883,01 пункта, индекс РТС – на 1,63%, до 1649,94 пункта. Индекс SP500 обновил исторический максимум на 4489,88 пункта. Покупатели откупают все падения до 5%.

На торгах в Азии нефть и рубль дорожают. Фьючерсы на американские и российские индексы торгуются в узком диапазоне. У покупателей есть время до пятницы. В пятницу выступает Пауэлл, поэтому настроения на рынке могут быстро измениться. А так по индексам МосБиржи и РТС на днях можно закрывать гэпы, которые образовались 19 августа.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»