Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 26 августа: 4 255,0298 руб/1 г золота и 56,3200/1 г серебра ЦБ РФ с 26 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 255,0298 руб.

1 грамм серебра - 56,3200 руб.

1 грамм платины - 2 370,8799 руб.

1 грамм палладия - 5 770,7300 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 31,3601 р. (0,73%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1700 р. (0,30%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 42,2101 р. (1,75%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 25,4502 р. (0,44%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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