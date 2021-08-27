ПСБ: По состоянию на утро пятницы мы оцениваем настроения на мировых рынках как близкие к нейтральным

Ожидаем в течение дня хаотичной динамики доллара и его последующее закрепление у середины границы нашего нового целевого диапазона 73,5-76,0 рубля

Полагаем, что при поддержке цен на нефть для индекса МосБиржи актуальным на сегодня останется периметр 3850-3900 пунктов. Однако отмечаем риски ухода за границы наших уровней в случае резкого ухудшения внешней конъюнктуры

В четверг кривая ОФЗ с корректировалась вверх на 4-5 б.п., отыгрывая данные по ускорению недельной инфляции

Группа Полиметалл (ПОКУПАТЬ) по итогам I полугодия показала рекордную выручку в 1,274 млрд долл. – (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы нейтрально оцениваем результаты компании. Рост финансовых показателей во многом обусловлен благоприятной ценовой конъюнктурой рынков драгоценных металлов. Наш новый целевой ориентир по бумагам Полиметалла – 1 960 руб./акцию.

Совкомфлот (ПОКУПАТЬ) опубликовал финансовую отчетность за 1 полугодие 2021 года – (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Финансовые результаты Совкомфлота ухудшились в годовом сопоставлении на фоне сильной базы 2020 года, но в целом оказались ожидаемыми, поэтому мы оцениваем их как нейтральные. Для долгосрочной стратегии инвесторов компания остается привлекательна, поскольку видим расширение бизнеса на горизонте нескольких лет за счет развития индустриального сегмента и перевозок по Северному морскому пути. В краткосрочном периоде драйвером роста может стать восстановление добычи нефти участниками сделки ОПЕК+. Рекомендуем «покупать», целевая цена 127 руб. за акцию.

Чистая прибыль РусГидро (ПОКУПАТЬ) во 2 квартале снизилась до 19,86 млрд руб., EBITDA выросла до 31,46 млрд руб. – (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Рост показателей обусловлен увеличением продаж электроэнергии (+7,3%) и мощности (+8,9%) за счет ввода в эксплуатацию в 2020 году Зарамагской ГЭС-1, Верхнебалкарской МГЭС, Усть-Джегутинской и Барсучковской МГЭС. Отметим улучшение динамики финансовых показателей относительно 1 квартала 2021 года на фоне восстановления выработки электроэнергии гидроэлектростанциями, а также высоким ценами на оптовом рынке электроэнергии. Представленные финансовые результаты в целом ожидаемы и, по нашему мнению, не окажут сильного влияния на котировки. В долгосрочной перспективе акции компании интересны как дивидендная история с доходностью на уровне около 7% при текущих котировках. Наша целевая цена для акций РусГидро составляет 0,98 руб./акция потенциал роста 19% при текущих котировках. Мы рекомендуем «покупать» акции РусГидро.

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