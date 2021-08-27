Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 27 августа: 4 243,4102 руб/1 г золота и 56,3200/1 г серебра ЦБ РФ с 27 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 243,4102 руб.

1 грамм серебра - 56,3200 руб.

1 грамм платины - 2 359,8301 руб.

1 грамм палладия - 5 725,9102 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 11,6198 р. (0,27%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0000 р. (0,00%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 11,0499 р. (0,47%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 44,8200 р. (0,78%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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