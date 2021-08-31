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ИАЦ «Альпари»: Рубль готовится пройти уровень 73 руб. за доллар

В понедельник, 30 августа, по итогам дня рубль незначительно укрепился к иностранным валютам. Пара доллар/рубль снизилась на 0,04%, до 73,50 руб., евро/рубль — на 0,15%, до 86,65 руб., фунт/рубль — на 0,09%, до 101,15 руб. Российская валюта черпала силы от повышения цен на нефть и уплаты налога на прибыль.

В начале недели спрос на рисковые активы оставался низким. Трейдеры продолжали анализировать пятничное выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле. Он не дал никакой информации о фактическом сроке сокращения покупок облигаций и вместо этого объяснил, что процесс принятия решений будет включать в себя баланс между макроданными и распространением дельта-штамма COVID—19.

Во вторник, 31 августа, на торгах в Азии основные валюты показывают смешанную динамику. Нефть марки Brent подешевела на 1,85%, до $71,88. «Бычий» тренд по нефти сохраняется. Снижение вызвано продолжающимся ростом числа заболеваний в Азиатском регионе. В центре внимания участников рынка остаются данные Американского института нефти и Минэнерго США по запасам нефти в стране, а также статистика США (деловая активность в производственном секторе и секторе услуг, рынок занятости).

В ближайшее два дня нейтральная динамика для рубля может сохраниться. Причин для резкого ослабления российской валюты не наблюдается. На утренней сессии курс доллара снизился до 73,44 руб. На сегодня торговый диапазон остаётся между уровней 73,30–74,00 руб. за доллар. При этом нужно учитывать, что сегодня последний день августа, и возможна повышенная волатильность из-за закрытия месячной свечи.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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