Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 31 августа: 4 254,2998 руб/1 г золота и 55,8500/1 г серебра ЦБ РФ с 31 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 254,2998 руб.

1 грамм серебра - 55,8500 руб.

1 грамм платины - 2 344,1799 руб.

1 грамм палладия - 5 726,7998 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 16,7000 р. (0,39%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3100 р. (0,55%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 10,7599 р. (0,46%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 29,7098 р. (0,52%) . dims

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