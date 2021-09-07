ПСБ: По состоянию на утро вторника глобальные рынки сохраняют позитивный настрой

Сегодня мы ожидаем незначительного укрепления отечественной валюты с возвращением доллара к нижней границе нашего целевого диапазона 72,5-74,5 руб.

Учитывая неплохой внешний фон, индекс МосБиржи может попытаться перейти в диапазон 4050-4100 пунктов

В понедельник котировки ОФЗ продолжили консолидировать на достигнутых уровнях в ожидании данных по инфляции (среда) и заседания ЦБ (пятница)

Цена алюминия на LME подскочила до максимума с мая 2011 г. на фоне переворота в Гвинее

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы считаем, что данная ситуация является временной, и баланс на рынке алюминия восстановится, что приведет к стабилизации цен. Рекомендуем «держать» акции РУСАЛа, целевой уровень – 66 руб. на акцию.

Группа Соллерс (-) в августе увеличила продажи легковых автомобилей – (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Компания сумела увеличить продажи легковых автомобилей за счет сегмента LCV, что объясняется ростом деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, а также развитием e-commerce. Полагаем, что сильные продажи сохранятся и в сентябре, несмотря на дефицит чипов. Ждем сильных финансовых результатов по итогам 3 квартала 2021 года.