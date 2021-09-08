Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 8 сентября: 4 260,9502 руб/1 г золота и 57,0500/1 г серебра ЦБ РФ с 8 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 260,9502 руб.

1 грамм серебра - 57,0500 руб.

1 грамм платины - 2 386,0801 руб.

1 грамм палладия - 5 638,1201 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 16,9201 р. (0,40%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,9000 р. (1,55%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 27,4600 р. (1,14%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 52,1100 р. (0,92%) . dims

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