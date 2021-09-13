ПСБ: В понедельник настроения участников рынка будут развиваться в позитивном ключе

Сегодня мы опасаемся сохранения негативной динамики валют развивающихся стран, что может привести к переходу пары долл./руб. в середину нашего текущего целевого диапазона 72,5-74,5 руб. Поддержка от благоприятной конъюнктуры рынка нефти, по нашему мнению, лишь смягчит давление на рубль

Учитывая стабилизацию внешнего фона и крепость сырьевых рынков, в течение дня индекс МосБиржи попытается расти в рамках текущего диапазона 4000-4050 пунктов

В ОФЗ наблюдалась повышенная волатильность: ЦБ, повысив ставку на 25 б.п., дал достаточно жесткий комментарий. Вместе с тем, мы сохраняем наш прогноз по завершению цикла повышения ставки на уровне 7% годовых; по-прежнему смотрим умеренно позитивно на длинные ОФЗ

АЛРОСА (ПОКУПАТЬ) в пятницу опубликовала результаты продаж за август - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы нейтрально оцениваем представленные результаты, так как они оказались в рамках ожиданий. Снижение произошло во многом из-за сокращения запасов продукции после рекордных продаж в июне текущего года. На фоне благоприятной конъюнктуры на рынке алмазов, менеджмент компании ожидает, что наращивание производства позволит стабилизировать предложение алмазного сырья клиентам. Сохраняем рекомендацию «покупать» с целевой ценой 154 рубля за акцию.

ПАО «Промсвязьбанк»