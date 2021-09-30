Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 30 сентября: 72,6642 руб/доллар США и 84,3050 руб/евро

ЦБ РФ с 1 октября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 72,6642 руб.
  • 1 евро - 84,3050 руб.
  • 10 китайских юаней - 112,4420 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0966 р. (0,13%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,5705 р. (0,67%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0520 р. (0,05%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

#БРИФ#ibrif БРИФ. Байкальский риск-форум
«На смену “черным” лебедям прилетят “зеленые”». 8 цитат об изменении климата
Зелёная экономика – от закона до готовой продукции: четыре кейса, которыми поделились эксперты на БРИФ-2021
Как это было: видеоцитаты Байкальского риск-форума 2021
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги