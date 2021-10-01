«Фридом Финанс»: Акции Башнефти растут вопреки коррекции цен на черное золото

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мобиржи сегодня к 11:30 мск снизился на 0,6%, следуя за ценами на нефть и котировками американского фондового рынка. Сенат Конгресса США утвердил программу финансирования правительства до 4 декабря. Тем не менее проблема повышения потолка госдолга по-прежнему не разрешена. Эта ситуация чревата всплеском волатильности деривативов на товарном рынке.

Группа ПИК разместила на SPO 28,459 млн акций по цене 1275 руб., общий объем размещения составил 36,285 млрд руб. Оно было проведено путем продажи акций «дочкой» застройщика, что позволило предотвратить снижение оценки справедливой стоимости его акции на 5-10%. Тем не менее на сегодняшних торгах котировки ПИКа обрушились на 10%, до уровня цены SPO, который соответствует среднерыночному таргету по бумаге девелопера.

Бумаги представителей нефтегазовой отрасли дешевеют, реагируя на коррекцию в нефти, а также на новости о планах участников сделки ОПЕК+ повысить лимит добычи еще на 0,4 млн баррелей в сутки на заседании в октябре. Если такое решение будет принято, дефицит на рынке нефти сократится на 0,1-0,3 млн баррелей в сутки, что обусловит «сглаживание» цен на углеводородное сырье до конца года.

Несмотря на эти новости акции Башнефти продолжают сокращать отставание в темпах роста котировок от материнской Роснефти. Позитивный фон вокруг компании создают оптимистичные ожидания в отношении иска Башнефти к ЛУКОЙЛу. В СМИ пишут, что выигрыш по этому иску отразит усиление лоббистских позиций ее руководства. В этой связи ожидается, что при очередном ужесточении ограничений на добычу в рамках соглашения ОПЕК+ от обязанности строго лимитировать производства компания сможет уклониться. Это позитивно отражается на ожиданиях в отношении оценочных рисков Башнефти.

Мы рассчитываем на продолжение умеренно негативной динамики до конца текущей сессии на отечественных фондовых площадках. Целевой диапазон на закрытие для индекса Мосбиржи: 4050–4110 пунктов. Ориентиры для курсов USD/RUB и EUR/RUB: 72,65–73,20 и 83,90–85,00 соответственно.